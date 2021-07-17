Создание видеоролика

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Создание видеоролика

Новое сообщение Василий » 17 июл 2021, 20:55

Ребят, посоветуйте компании, которые занимаются созданием видеороликов? Нужно снять анимированный логотип нашей компании.


Василий
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: Создание видеоролика

Новое сообщение Соломон » 17 июл 2021, 21:19

Мы такую работу, как-то заказывали в этой https://videozayac.ru/animirovannyj-logotip/ компании. Но у них также и представлено много разных видеороликов, они могут сделать всё что вам надо, ознакомьтесь. Подберете и для себя что-то однозначно найдете. По ценам и качеству претензий нету, всё делают очень качественно и оперативно. Советую.
Соломон
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 14:15
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