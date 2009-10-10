Казино Болгарии теряют клиентов-туристов

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Казино Болгарии теряют клиентов-туристов

Новое сообщение mail.ru » 10 окт 2009, 10:47

Игорную индустрию Болгарии, которая страдает из-за мирового финансового кризиса, не спасает даже турпоток из России. На Балканской выставке игорного бизнеса председатель Государственной комиссии по регулированию игорного бизнеса Димитар Терзиев сообщил, что многие казино и игорные дома находятся на грани банкротства.

В конце 2008 года лицензию не возобновили 52 игорных дома и 39 прекратили существование. К концу сентября 2009 года закрылись еще 60 игорных домов, даже не дождавшись даты прекращения лицензии. На данный момент в Болгарии действуют 22 казино, 23 бинго-клуба и 975 игорных домов, заключает Терзиев.

После закрытия казино в Москве эксперты предсказывали, что из Москвы любители азартных игр потянутся в страны, где игорный бизнес процветает - среди них называли и Болгарию. Минувшим летом россиянам в болгарских игорных заведениях на входе выдавали бонусные фишки на 35 евро. Но даже тех туристов, которые после такого теплого приема возвращались снова, оказалось недостаточно для поддержания прибыльности казино.



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Re: Казино Болгарии теряют клиентов-туристов

Новое сообщение wafir83558 » 21 июн 2022, 12:58

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wafir83558
 
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