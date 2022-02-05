Может кто подскажет какие ни будь идеи?

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Может кто подскажет какие ни будь идеи?

Новое сообщение KoPyLoV » 05 фев 2022, 10:48

Есть куча вариантов каким можно заняться бизнесом, но при выборе постоянно есть какие то сомнения. Может кто подскажет какие ни будь идеи?


KoPyLoV
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Может кто подскажет какие ни будь идеи?

Новое сообщение FromZoo » 05 фев 2022, 12:05

Запросто можно подсказать и вариантов разной сферы открытия бизнеса очень много. Нужно стараться выбирать ту сферу в которой вам будет интересно, что ближе к душе и в чём хоть малость разбираетесь. Тут можете глянуть несколько не плохих идей https://biznes-russia.ru/5-variantov-by ... nlayn-biz/ может вам, что то и подойдёт.
FromZoo
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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