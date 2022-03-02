Идеальные наушники!RuBo@rd Болгария
Модераторы: more, bot, translate, strana
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Идеальные наушники!
Всем доброго времени суток. Я сейчас я в поисках идеальных наушников, решил попробовать наушники GELIUS, но пока не определился с моделью, решил спросить, каким пользуетесь вы.
-
IvanovIvan
- Писатель
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Re: Идеальные наушники!
Здравствуйте. Обожаю технику GELIUS, советую присмотреть себе такие наушники. Сейчас вышли новые модели наушников Gelius Pro Reddots TWS Earbuds GP-TWS010 посмотрите в интернете.
- Василий
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
-
Re: Идеальные наушники!
Выберите две понравившиеся модели наушников и сравните их. Есть специальные ресурсы, которые предоставляют такую возможность. Также есть видео обзоры с плюсами и минусами. Это удобно и просто.
-
IvanovIvan
- Писатель
-
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Re: Идеальные наушники!
IvanovIvan писал(а):Выберите две понравившиеся модели наушников и сравните их. Есть специальные ресурсы, которые предоставляют такую возможность. Также есть видео обзоры с плюсами и минусами. Это удобно и просто.
Добрый день. Если вы решили купить наушники, то лучше всего покупать исключительно новую модель, тогда наушники вам прослужит очень долго и будет радовать качественной работой.
Я себе купила наушники Gelius https://eldorado.ua/headphones/c1038998/producer=gelius/ качество полностью соответствует этой цене.
Заказывал себе ранее наушники в магазине Эльдорадо, остался доволен покупкой, наушники полностью соответствовали заявленным характеристикам, всё супер.
- Василий
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Новости на русском
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9