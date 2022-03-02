Василий » 02 мар 2022, 15:45

IvanovIvan писал(а): Выберите две понравившиеся модели наушников и сравните их. Есть специальные ресурсы, которые предоставляют такую возможность. Также есть видео обзоры с плюсами и минусами. Это удобно и просто.

Добрый день. Если вы решили купить наушники, то лучше всего покупать исключительно новую модель, тогда наушники вам прослужит очень долго и будет радовать качественной работой.

Я себе купила наушники Gelius https://eldorado.ua/headphones/c1038998/producer=gelius/ качество полностью соответствует этой цене.

Заказывал себе ранее наушники в магазине Эльдорадо, остался доволен покупкой, наушники полностью соответствовали заявленным характеристикам, всё супер.