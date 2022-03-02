Идеальные наушники!

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Идеальные наушники!

Новое сообщение IvanovIvan » 02 мар 2022, 15:43

Всем доброго времени суток. Я сейчас я в поисках идеальных наушников, решил попробовать наушники GELIUS, но пока не определился с моделью, решил спросить, каким пользуетесь вы.


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Re: Идеальные наушники!

Новое сообщение Василий » 02 мар 2022, 15:44

Здравствуйте. Обожаю технику GELIUS, советую присмотреть себе такие наушники. Сейчас вышли новые модели наушников Gelius Pro Reddots TWS Earbuds GP-TWS010 посмотрите в интернете.
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Re: Идеальные наушники!

Новое сообщение IvanovIvan » 02 мар 2022, 15:44

Выберите две понравившиеся модели наушников и сравните их. Есть специальные ресурсы, которые предоставляют такую возможность. Также есть видео обзоры с плюсами и минусами. Это удобно и просто.
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IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 73
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Re: Идеальные наушники!

Новое сообщение Василий » 02 мар 2022, 15:45

IvanovIvan писал(а):Выберите две понравившиеся модели наушников и сравните их. Есть специальные ресурсы, которые предоставляют такую возможность. Также есть видео обзоры с плюсами и минусами. Это удобно и просто.

Добрый день. Если вы решили купить наушники, то лучше всего покупать исключительно новую модель, тогда наушники вам прослужит очень долго и будет радовать качественной работой.

Я себе купила наушники Gelius https://eldorado.ua/headphones/c1038998/producer=gelius/ качество полностью соответствует этой цене.

Заказывал себе ранее наушники в магазине Эльдорадо, остался доволен покупкой, наушники полностью соответствовали заявленным характеристикам, всё супер.

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Василий
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