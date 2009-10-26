Синод в Болгарии изменил процедуру оформления венчания

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Синод в Болгарии изменил процедуру оформления венчания

Новое сообщение Двери.Бг » 26 окт 2009, 22:47

Святой Синод Болгарской православной церкви изменил процедуру оформления документов, выдаваемых при венчании в двух ставропигиальных монастырях и храмах духовных академий, сообщила в понедельник пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Отныне свидетельства о совершении таинства венчания в двух подчиняющихся Синоду монастырях - Бачковском и Троянском - будут выдаваться не самими монастырями, а митрополиями, на территории которых они расположены", - сообщает пресс-служба со ссылкой на независимый православный портал "Двери.Бг".

Соответственно, Пловдивская митрополия будет выдавать свидетельства в Бачковском монастыре, а Ловечская митрополия - в Троянском.

Причиной такого решения стал тот факт, что обвенчавшиеся в ставропигиальных монастырях впоследствии не могу получить от монастырей развод.

"Так как оба монастыря напрямую подчиняются Синоду, то подобные случаи приходилось разрешать самим синодальным архиереям, а это не их работа, потому что Синод не разводит", - приводит пресс-служба слова митрополита Ловечского Гавриила.

Подобная процедура оформления венчаний будет введена также в храмах Софийской и Пловдивской духовных академий, которые напрямую подчиняются Святому Синоду.

Речь не идет о Рильском монастыре и кафедральном храме-памятнике святого Александра Невского в Софии. В них обычно венчания не совершаются.



Двери.Бг
 
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Re: Синод в Болгарии изменил процедуру оформления венчания

Новое сообщение Рибон » 13 июл 2022, 15:57

Я вообще не понимаю для чего это венчание... Брак создается на земле и если что-то не подходит - можно легко подать на развод, а вот с развенчиванием все на много сложнее. Есть подробная статья юриста Альва Прайвеси о фиктивности расторжения брака https://alvaprivacy.ua/publikatsii/rastorzheniya-braka-fiktivnym, что делается очень просто, в отличии от венчания.
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