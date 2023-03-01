gaverees12 » 01 мар 2023, 15:00

Писательница Матильда Серао строчила: "Неаполитанцев неосуществимо подкупить градусом, они не погибнут во время вселенского потопа, но их можно подкупить и погубить лото". А Матильда Серао ведала, о чем строчит, потому что сама была неаполитанкой. К слову, о статистике и анализе заморских лотерей, можно поинтересоваться на сайте https://lo2.app/laprimitiva/.

Лотерея явилась в Италии в 1576 году в Генуе, где ежегодно проходили избрания в Сенат. В управлении было восемь. С этого места и пошло шапка забавы L_OTTO, которое присутствует и поныне. Вторая версия слова "лотерея" - лот, что отмечает: доля, жребий. Выборы проходили так: крутили барабан со 120 шарами и тащили жребий. Чье имя выпадет, тому и быть сенатором. Позже шаров станет 90, а количество сенаторов станет меньше до 5.

В 1643 году игру в Генуе легитимировали и обложили налогом. В эти годы испанские вице-короли в Неаполе ломали голову: как увеличить пошлины с мещан. Те и так уже ворчали, что налогами обложили даже фрукты на рынке. А лотерея приносила изрядный доход в казну государства без всякого насилия со стороны чиновников. Тогда-то вице-король маркиз ди Астора, и повелел провести в Неаполе узловую царскую лотерею. Она состоялась в 1672 году под мглистым наименованием "Benefficiata".

Барышом мог стать отрез голландского полотнища, картина, драгоценное изделие, кружево. Совокупная сумма успеха составляла 15 тысяч дукатов. Народ сконструировался в очередь, чтобы получить карточки, которые и светило разыграть. В день розыгрыша солдатикам пришлось усмирять возбужденную толпу. Находился сам вице-король, инкогнито. То, что к 5 тысячам "черных" или выигрышных карт было присоединено 95 тысяч "белых" или легковесных протрублено не было.

Игра вызвала в Неаполе немало бед. Крестьяне сходили с ума в ожиданье скоропостижно разжиться. Теряли все свое добро, шли на правонарушения. По представленной причине и по причине холодного землетрясения 1688 года игру приостановили. Но яд азартной игры уже проник в кровь неаполитанцев. Они продолжали делать ставки в других мегаполисах Италии: Милане, Турине, Генуе. Игрокам помогали путешествующие торговцы. Вице-король пригрозил штрафом за неподчинение в размере 2 тысяч дукатов или тюрьмой. Конечный результат был никаким. Штраф увеличили до 3 тысяч. И это не помогло. Тогда в 1715 году лотерея в Неаполе вновь станет легализованной.

Так много говорят, что правящий королевством с 1738 года Карл Третий Бурбон спорил с Григорио Мария Рокко из-за лотереи. Премудрый падре уверял господина, что азартные игры губят души граждан, отдаляют их думы от бога. Но Карл Третий не захотел отказаться от столь тепленькой статьи государственных поступлений. В последствии спорщики заключили договор: не разыгрывать лотерею в Рождественские празднества, чтобы крестьяне в эти дни больше задумывались о боге. Но, как уже показал опыт, неаполитанскую страсть к игре не застопорить запрещениями. Народ стал играть дома. Так возникло домашнее lotto или la tombola - неаполитанское название игры. В России ее называют "лото". В "томболу" по сей день играют в Рождественские празднички.