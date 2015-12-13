Разработиха геоход за подземни тунели, пътища и пространстваRuBo@rd BG
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Разработиха геоход за подземни тунели, пътища и пространства
Машиностроителите от Кузбас разработиха геоход за подземни тунели, пътища и пространства.
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strana
- Гигант мысли
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- Сообщения: 694
- Зарегистрирован: 22 авг 2008, 02:09
- Откуда: BG-RU-UK
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Re: Разработиха геоход за подземни тунели, пътища и пространства
Fitflop Boots
- happyleila
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 мар 2019, 06:17
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