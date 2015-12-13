Разработиха геоход за подземни тунели, пътища и пространства

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Разработиха геоход за подземни тунели, пътища и пространства

Новое сообщение strana » 13 дек 2015, 16:11

Машиностроителите от Кузбас разработиха геоход за подземни тунели, пътища и пространства.

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Re: Разработиха геоход за подземни тунели, пътища и пространства

Новое сообщение happyleila » 21 сен 2019, 17:48

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happyleila
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