Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Битумные материалы» — впервые поставил битумную продукцию российского производства в Израиль и Болгарию.

В Израиль поставлены строительные битумы марки БН 70/30, которые будут применяться для кровельных и изоляционных работ.

В Болгарию осуществлена поставка полимерно-битумных вяжущих (ПБВ*) для строительства трассы Европейского транспортного коридора, которая свяжет болгарские логистические центры с Ближним Востоком и Азией.

Продукция произведена на ЯНОСе и Рязанском заводе битумных материалов «Газпром нефти». Компания также выпускает битумы на других активах: Омском и Московском нефтеперерабатывающих заводах, предприятии «Газпромнефть-Битум Казахстан». Традиционные и полимерные битумы соответствуют российским и международным стандартам качества. Для транспортировки на дальние расстояния продукция затаривается в современную технологичную упаковку, что обеспечивает удобство доставки всеми видами транспорта.

Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы», отметил:

«Стратегией компании предусмотрено достижение технологического лидерства на российском рынке битумных материалов. И важным показателем продвижения к этой цели мы считаем растущий спрос на битумы производства компании „Газпромнефть — Битумные материалы“ не только в России, но и за рубежом. Это свидетельствует о том, что мы не только производим продукцию, полностью соответствующую всем международным требованиям и по качеству не уступающую зарубежным аналогам, но и предоставляем потребителям сервис европейского уровня».

* Полимерно-битумные вяжущие ( ПБВ ) — материалы на основе традиционных битумов с добавлением полимеров типа СБС (стирол-бутадиен-стирол) и пластификатора. ПБВ по сравнению с традиционным битумом имеет лучшие показатели качества: повышенную сопротивляемость к деформации; улучшенные свойства при высоких и низких температурах; повышенное сопротивление старению.

Справка

«Газпромнефть — Битумные материалы» (ООО «Газпромнефть — БМ») — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. Создано в октябре 2014 года. Компания занимает лидирующие позиции на битумном рынке России. В 2014 году объем продаж «Газпромнефтью-БМ» битумных материалов составил 1,8 млн тонн.

Производственные мощности расположены в Москве, Омской, Ярославской и Рязанской областях, а также в Казахстане и Сербии. Компания производит дорожные, строительные и кровельные битумы, полимерно-битумные вяжущие (ПБВ), полимерно-модифицированные битумы (ПМБ G-Way Styrelf), битумные эмульсии и битумные мастики.

«Газпром нефть» осуществляет поставки битумных материалов в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья различными видами транспорта. На производствах в Омске, Ярославле и Рязани организованы линии по затариванию битумной продукции, что позволяет обеспечить транспортировку в удаленные и труднодоступные регионы.