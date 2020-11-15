где смотреть за результатами

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где смотреть за результатами

Новое сообщение Олег тут » 15 ноя 2020, 23:48

Скандинавы уже говорят о создании своей лиги наподобие КХЛ.

Да и без них лига будет сильной, с ними тоже неслабой.



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Re: где смотреть за результатами

Новое сообщение Василий » 16 ноя 2020, 00:40

Сейчас очень много сервисов и компаний которые предлагают различные варианты для просмотра, но больше всего мне нравится этот https://22score22.com/hockey/khl/sibir-torpedo-nn-online-17-11-2020 скоро будет играть торпеда, люблю их они круто выступают.
Василий
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