Да и без них лига будет сильной, с ними тоже неслабой.
где смотреть за результатамиRuBo@rd BG
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где смотреть за результатами
Скандинавы уже говорят о создании своей лиги наподобие КХЛ.
- Олег тут
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 12:14
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Re: где смотреть за результатами
Сейчас очень много сервисов и компаний которые предлагают различные варианты для просмотра, но больше всего мне нравится этот https://22score22.com/hockey/khl/sibir-torpedo-nn-online-17-11-2020 скоро будет играть торпеда, люблю их они круто выступают.
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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