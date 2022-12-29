IvanovIvan » 29 дек 2022, 01:49

Василий писал(а): Здравствуйте форумчане. Я тоже пользуюсь павербанком, это реально крутая вещь. Благодаря которой, всегда есть возможность подзарядить телефон, даже когда нету доступа к электричеству.

Здравствуйте. Сейчас очень большой ассортимент на повербанки (PowerBank) Belkin https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/portativnie_zariadnie_ustroistva_belkin.html есть в этом магазине, там от разных производителей. Но далеко не каждый изготовитель предлагает качественный товар. Мне больше всего нравятся паеврбанки Belkin с этого магазина. На сайте вы найдете огромный каталог товаров, которые вам смогут подойти по качеству, а вы уже подбирайте для себя что-то конкретное. Удачных покупок.