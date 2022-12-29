Какой выбрать павербанк?

RuBo@rd BG

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Какой выбрать павербанк?

Новое сообщение Василий » 29 дек 2022, 01:48

Здравствуйте друзья. Какой выбрать павербанк? Можете порекомендовать проверенные, которыми пользуетесь вы? Буду рад рекомендациям и подсказкам. Напишите своё мнение.


Василий
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
Вернуться к началу

Re: Какой выбрать павербанк?

Новое сообщение IvanovIvan » 29 дек 2022, 01:48

Попробуйте павербанк от Сяоми, очень крутая штука. Я себе такой купил, это именно то, что нужно сейчас, когда нету электричества и надо срочно подзарядить телефон. Покупкой более чем доволен.
Аватара пользователя
IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу

Re: Какой выбрать павербанк?

Новое сообщение Василий » 29 дек 2022, 01:49

Здравствуйте форумчане. Я тоже пользуюсь павербанком, это реально крутая вещь. Благодаря которой, всегда есть возможность подзарядить телефон, даже когда нету доступа к электричеству.
Василий
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
Вернуться к началу

Re: Какой выбрать павербанк?

Новое сообщение IvanovIvan » 29 дек 2022, 01:49

Василий писал(а):Здравствуйте форумчане. Я тоже пользуюсь павербанком, это реально крутая вещь. Благодаря которой, всегда есть возможность подзарядить телефон, даже когда нету доступа к электричеству.

Здравствуйте. Сейчас очень большой ассортимент на повербанки (PowerBank) Belkin https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/portativnie_zariadnie_ustroistva_belkin.html есть в этом магазине, там от разных производителей. Но далеко не каждый изготовитель предлагает качественный товар. Мне больше всего нравятся паеврбанки Belkin с этого магазина. На сайте вы найдете огромный каталог товаров, которые вам смогут подойти по качеству, а вы уже подбирайте для себя что-то конкретное. Удачных покупок.

Аватара пользователя
IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Новини на български

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group