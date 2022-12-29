Какой выбрать павербанк?RuBo@rd BG
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Какой выбрать павербанк?
Здравствуйте друзья. Какой выбрать павербанк? Можете порекомендовать проверенные, которыми пользуетесь вы? Буду рад рекомендациям и подсказкам. Напишите своё мнение.
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: Какой выбрать павербанк?
Попробуйте павербанк от Сяоми, очень крутая штука. Я себе такой купил, это именно то, что нужно сейчас, когда нету электричества и надо срочно подзарядить телефон. Покупкой более чем доволен.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Какой выбрать павербанк?
Здравствуйте форумчане. Я тоже пользуюсь павербанком, это реально крутая вещь. Благодаря которой, всегда есть возможность подзарядить телефон, даже когда нету доступа к электричеству.
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: Какой выбрать павербанк?
Василий писал(а):Здравствуйте форумчане. Я тоже пользуюсь павербанком, это реально крутая вещь. Благодаря которой, всегда есть возможность подзарядить телефон, даже когда нету доступа к электричеству.
Здравствуйте. Сейчас очень большой ассортимент на повербанки (PowerBank) Belkin https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/portativnie_zariadnie_ustroistva_belkin.html есть в этом магазине, там от разных производителей. Но далеко не каждый изготовитель предлагает качественный товар. Мне больше всего нравятся паеврбанки Belkin с этого магазина. На сайте вы найдете огромный каталог товаров, которые вам смогут подойти по качеству, а вы уже подбирайте для себя что-то конкретное. Удачных покупок.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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