Лиге Наций УЕФА

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Лиге Наций УЕФА

Новое сообщение Василий » 28 июл 2023, 10:11

Какие команды, на ваш взгляд, станут главными фаворитами в Лиге Наций УЕФА (UEFA) 2022/2023? Определенно есть звездные составы, но может быть и неожиданные сюрпризы!


Василий
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Re: Лиге Наций УЕФА

Новое сообщение IvanovIvan » 28 июл 2023, 10:39

Друзья, давайте обсудим главных фаворитов Лиги Наций УЕФА 2022/2023! Среди звездных составов, таких как Франция, Испания и Германия, есть и многообещающие команды, которые могут стать приятным сюрпризом. Для больше новостей и информации о Лиге Наций, загляните на страницу https://sport.ua/nationsleague Болейте за своих любимцев и наслаждайтесь захватывающими матчами!
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IvanovIvan
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