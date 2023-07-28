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Лиге Наций УЕФА
Какие команды, на ваш взгляд, станут главными фаворитами в Лиге Наций УЕФА (UEFA) 2022/2023? Определенно есть звездные составы, но может быть и неожиданные сюрпризы!
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: Лиге Наций УЕФА
Друзья, давайте обсудим главных фаворитов Лиги Наций УЕФА 2022/2023! Среди звездных составов, таких как Франция, Испания и Германия, есть и многообещающие команды, которые могут стать приятным сюрпризом. Для больше новостей и информации о Лиге Наций, загляните на страницу https://sport.ua/nationsleague Болейте за своих любимцев и наслаждайтесь захватывающими матчами!
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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