Борьба с терроризмом.
Миграционная политика ЕС.
Политика Франции.
Русские в Турции.
Строительство Третьей империи.
Евгений Сатановский.
Программа "От двух до пяти" 15.12.2015
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Борьба с терроризмом.
Миграционная политика ЕС.
Политика Франции.
Русские в Турции.
Строительство Третьей империи.
Евгений Сатановский.
Программа "От двух до пяти" 15.12.2015
Эфир записан: 22 Декабря 2015 года.
Ведущие: Евгений Сатановский и Сергей Корнеевский.
Радио: "Вести ФМ"
Даже когда Украины не будет, от нас будут требовать вернуть Крым
Евгений Сатановский от двух до пяти 23.12.2015 (Полная версия)
От двух до пяти 24.12. 2015
Евгений Сатановский на Вести ФМ
Вести ФМ 30.12.2015
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