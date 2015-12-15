Евгений Сатановский

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Евгений Сатановский

Новое сообщение strana » 16 дек 2015, 13:28

Евгений Сатановский «От двух до пяти» 15.12.2015

Борьба с терроризмом.

Миграционная политика ЕС.

Политика Франции.

Русские в Турции.

Строительство Третьей империи.

Евгений Сатановский.

Программа "От двух до пяти" 15.12.2015



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Re: Евгений Сатановский «От двух до пяти»

Новое сообщение strana » 18 дек 2015, 04:07

Путина будут разбирать по косточкам.. Сатановский о пресс - конференции Путина 17.12.2015

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Евгений Сатановский «От двух до пяти» 22 Декабря 2015 года

Новое сообщение strana » 22 дек 2015, 23:27

Эфир записан: 22 Декабря 2015 года.

Ведущие: Евгений Сатановский и Сергей Корнеевский.

Радио: "Вести ФМ"

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Евгений Сатановский: Даже когда Украины не будет, от нас будут требовать вернуть Крым

Новое сообщение strana » 25 дек 2015, 01:46

Даже когда Украины не будет, от нас будут требовать вернуть Крым

Евгений Сатановский от двух до пяти 23.12.2015 (Полная версия)

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Из детского сада - в террористы..

Новое сообщение strana » 25 дек 2015, 20:11

Из детского сада - в террористы.. Сатановский 2015, 24.12 от двух до пяти

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Происхождение жизни во вселенной..

Новое сообщение strana » 25 дек 2015, 20:12

Происхождение жизни во вселенной.. Сатановский - Аветисов

От двух до пяти 24.12. 2015

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Что нас ждёт в Сирии в 2016 году? Сатановский от двух до пяти 29.12. 2015

Новое сообщение strana » 31 дек 2015, 18:03

Что нас ждёт в Сирии в 2016 году? Сатановский от двух до пяти 29.12. 2015

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С папуасами проще, чем с Украиной.. Сатановский 31.12.2015

Новое сообщение strana » 02 янв 2016, 18:50

С папуасами проще, чем с Украиной.. Сатановский от двух до пяти 31.12.2015 (Полная Версия)

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Re: Евгений Сатановский «От двух до пяти»

Новое сообщение strana » 06 янв 2016, 01:03

В случае конфликта с Ираном, от Саудовской Аравии ничего не останется.. Выборка интервью от 04.01.2016

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За КИТАЙЦАМИ на Дальнем Востоке нужно следить!

Новое сообщение strana » 08 янв 2016, 01:09

За КИТАЙЦАМИ на Дальнем Востоке нужно следить!

Евгений Сатановский на Вести ФМ

Вести ФМ 30.12.2015

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