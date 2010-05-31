Завтрак по-болгарски

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Завтрак по-болгарски

Новое сообщение translate » 31 май 2010, 19:58

Чем хороша болгарская кулинария - она жизнерадостна и весьма живописна. Встать из-за стола голодным не удавалось еще ни одному гостю этой черноморской страны. Согласитесь, устроить яркий и солнечный завтрак в промозглое серое утро - отличная идея!

Нам понадобится:

•десяток яиц (например, обогащенные йодом и селеном яйца "Знатные" или "Знатные VIP", в которых также содержатся витамин Е, фолиевая кислота и другие микроэлементы от 1-й Минской птицефабрики),

•большие круглые булочки (по количеству завтракающих членов семьи)

•сосиски

•болгарский перец

•сыр

•чеснок

Процесс приготовления

Из булочек мы сделаем своеобразный горшочек, в котором будет запекаться наше блюдо. Поэтому подойдут даже не самые свежие. Все предельно просто: срезаем крышечку и аккуратно вынимаем мякоть, чтобы сохранить в целости форму булочки. Если вы предпочитаете безотходное производство, то мякиш можно будет размочить в молоке и использовать в приготовлении на обед котлеток.

Нарезаем на кружочки сосиски (их, кстати, можно заменить любым сортом мягкой колбасы или нежирной ветчиной - что найдется у вас в холодильнике). Маринованный перчик (в сезон, естественно, свежий) режем полосками. Шинкуем чеснок. И все это складируем в булочный горшочек.

Взбиваем яйца (их количество зависит от числа едоков и булок) и получившейся смесью заливаем булочки. Присыпаем сыром, натертым на мелкую терку, и ставим противень в хорошо разогретую духовку (это блюдо также можно приготовить и в микроволновой печи).

Весь процесс занимает от силы минут 8. Еще столько же потребуется для того, чтобы булочки пропеклись (чем сильнее нагрета духовка, тем меньше времени понадобится на готовку, и наоборот: поставив булочки на медленный огонь, вы вполне успеете заварить кофе и разбудить семью к завтраку).

Как говорят в Болгарии, добър апетит!

Вероника Тризно, http://interfax.by



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Re: Завтрак по-болгарски

Новое сообщение Linola » 28 сен 2013, 22:17

Класс
Linola
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Сообщения: 9
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Re: Завтрак по-болгарски

Новое сообщение mednaiya » 29 янв 2014, 19:05

А какие лучше сосиски брать просто их столько видов и что туда лучше подойдет? Например шпикачки?

_______________

Zelmer EK1300 Мультиварка

http://market.mediamarkt.ru/item/118379

mednaiya
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 17:38
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Re: Завтрак по-болгарски

Новое сообщение Nastya25 » 12 июн 2014, 17:52

А в мукльтиварке можно так сосиски готовить. Недавно купила себе это чудо через Multicooker, отличная вещь. готовить просто и здорово экономит время.
Nastya25
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 17:46
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Re: Завтрак по-болгарски

Новое сообщение Juliya1990 » 24 июн 2014, 14:42

спасибо...здорово

____________

http://www.metall-sf.ru/construction

Juliya1990
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 16:47
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Re: Завтрак по-болгарски

Новое сообщение vasyushaetrov » 29 июл 2014, 02:11

В Болгарии много позаимствовано из Турции еще от Османской Империи.

___________________________________

http://www.alando.ru/kitchen/

vasyushaetrov
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 16:38
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Re: Завтрак по-болгарски

Новое сообщение darisha » 03 окт 2014, 13:44

Класс. Я такое делаю из батона и без яиц, но с кетчупом. Получается, как пицца и готовиться 5 минут.
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Re: Завтрак по-болгарски

Новое сообщение kuros » 11 ноя 2015, 22:20

Здорово! Спасибо за рецепт!
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Сообщения: 10
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Re: Завтрак по-болгарски

Новое сообщение Zenad » 02 дек 2015, 18:17

Как хорошо что есть люди которые делятся своим замечательным рецептом. Мы уже попробовали сделать это блюдо и у нас все получилось. Хорошо расписанный по пунктам рецепт дает я думаю на все 100 процентов правильно приготовленное блюдо. Но как по мне в этой теме не хватает фото от автора получившегося блюда. А так супер!!!
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Re: Завтрак по-болгарски

Новое сообщение gambit » 17 фев 2016, 01:30

Спасибо вам за рецепты, я с вами тоже хочу поделиться классным рецептом риса с овощами, посмотрите здесь http://proledi.com/ris-s-ovoshhami-po-sovremennomu , очень вкусная еда)
gambit
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