Чем хороша болгарская кулинария - она жизнерадостна и весьма живописна. Встать из-за стола голодным не удавалось еще ни одному гостю этой черноморской страны. Согласитесь, устроить яркий и солнечный завтрак в промозглое серое утро - отличная идея!

Нам понадобится:

•десяток яиц (например, обогащенные йодом и селеном яйца "Знатные" или "Знатные VIP", в которых также содержатся витамин Е, фолиевая кислота и другие микроэлементы от 1-й Минской птицефабрики),

•большие круглые булочки (по количеству завтракающих членов семьи)

•сосиски

•болгарский перец

•сыр

•чеснок

Процесс приготовления

Из булочек мы сделаем своеобразный горшочек, в котором будет запекаться наше блюдо. Поэтому подойдут даже не самые свежие. Все предельно просто: срезаем крышечку и аккуратно вынимаем мякоть, чтобы сохранить в целости форму булочки. Если вы предпочитаете безотходное производство, то мякиш можно будет размочить в молоке и использовать в приготовлении на обед котлеток.

Нарезаем на кружочки сосиски (их, кстати, можно заменить любым сортом мягкой колбасы или нежирной ветчиной - что найдется у вас в холодильнике). Маринованный перчик (в сезон, естественно, свежий) режем полосками. Шинкуем чеснок. И все это складируем в булочный горшочек.

Взбиваем яйца (их количество зависит от числа едоков и булок) и получившейся смесью заливаем булочки. Присыпаем сыром, натертым на мелкую терку, и ставим противень в хорошо разогретую духовку (это блюдо также можно приготовить и в микроволновой печи).

Весь процесс занимает от силы минут 8. Еще столько же потребуется для того, чтобы булочки пропеклись (чем сильнее нагрета духовка, тем меньше времени понадобится на готовку, и наоборот: поставив булочки на медленный огонь, вы вполне успеете заварить кофе и разбудить семью к завтраку).

Как говорят в Болгарии, добър апетит!

Вероника Тризно, http://interfax.by