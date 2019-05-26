вкусное домашнее блюдо

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вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение Dima » 26 май 2019, 13:42

Хочу приготовить себе какое то вкусное домашнее блюдо, не подскажите где можно будет найти рецепты?


Dima
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение ВиллиВОнка » 26 май 2019, 17:21

ну рецепты вкусных домашних блюд в интернете попробуйте посмотреть, где же еще?
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение Карабас » 26 май 2019, 22:49

Вообще я вот сам не люблю готовить но иногда все же делаю это, готовлю вот по рецептам а все рецепты по вкусным блюдам беру на сайте - https://buljon.ru Мне вот очень нравится там предложенные варианты а что самое главное их там очень много
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение Prokl » 08 июн 2019, 10:11

А хочешь пиццу сделать дома лучше чем в пиццерии? Думаю да, многие мучаются, ничего не получается но секрета по сути никакого нет, все просто и понятно, рецепт теста на пиццу у Сергея Джуренко есть https://www.djurenko.com/cooking/picca/testo-dlya-piccy-2.html ну и гарантированно ты получаешь тесто минимум как в пиццерии, но у меня получалось по этому рецепту еще вкуснее делать
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение del31 » 15 фев 2020, 13:05

У меня муж попросил недавно приготовить щи)А я не когда их не варила,поделитесь рецептами
del31
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
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Re: вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение Solonin » 15 фев 2020, 13:21

Рецептов много и они кардинально отличаются друг от друга,в интернете ищите с видео)
Solonin
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Сообщения: 25
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение Vanya_vanya » 15 фев 2020, 16:17

Доброго времени суток! Когда-то с женой решили попробовать приготовить щи как раньше бабушки готовили, ну конечно все необходимое покупали в магазине, кстати квашеная капуста для щей тоже продается, но вкуснее своя на зиму заготовленная, как это делается можно почитать тут https://agronom.expert/posadka/ogorod/kapustnye/kapusta/kroshevo-iz-zelenyh-listev.html. Рецепт брали из интернета, получилось вкусно
Vanya_vanya
Читатель
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение Komar » 03 мар 2020, 21:47

Нам с женой в прошлом году на зиму заготовить лечо из кабачков помог рецепт из статьи на сайте Клео. Вариантов много, у каждого свои вкусы, но нам больше сладкое лечо нравится. Вот ингредиенты:

- 2 кг кабачков;

- 5 плодов сладкого перца;

- 10 томатов;

- 8 луковиц;

- 350 мл томатной пасты;

- 180 г сахара;

- 1 ст. л. соли;

- 1 стакан растительного масла;

- 1 ст. л. уксуса (9%);

- 1 л воды.

Попробуйте, у нас получилось вкусно!

Komar
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Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Re: вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение Samantha » 01 апр 2020, 12:02

Форумчане, а тут https://georgianfood.ru/menu/khinkali/ хинкали никто не пробовал заказывать?
Samantha
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Сообщения: 52
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Re: вкусное домашнее блюдо

Новое сообщение Liza » 28 апр 2020, 01:36

Dima писал(а):Хочу приготовить себе какое то вкусное домашнее блюдо, не подскажите где можно будет найти рецепты?

Ой, да, знакомо, самой иногда хочется чего-то вкусненького, люблю готовить и постоянно экспериментирую. Например, сегодня я готовила домашнюю колбасу в духовку, вкуснотища еще та :smile: Вот тут https://www.recept.ua/ua/recept/domasch ... v-duhovci/ можете посмотреть рецепт приготовления с пошаговой инструкцией, приготовить совсем несложно, колбаска получетмся очень вкусная, сочная и аппетитная.

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Liza
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Зарегистрирован: 01 апр 2020, 04:16
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