Liza » 28 апр 2020, 01:36

Dima писал(а): Хочу приготовить себе какое то вкусное домашнее блюдо, не подскажите где можно будет найти рецепты?

Ой, да, знакомо, самой иногда хочется чего-то вкусненького, люблю готовить и постоянно экспериментирую. Например, сегодня я готовила домашнюю колбасу в духовку, вкуснотища еще та Вот тут https://www.recept.ua/ua/recept/domasch ... v-duhovci/ можете посмотреть рецепт приготовления с пошаговой инструкцией, приготовить совсем несложно, колбаска получетмся очень вкусная, сочная и аппетитная.