вкусное домашнее блюдо
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вкусное домашнее блюдо
Хочу приготовить себе какое то вкусное домашнее блюдо, не подскажите где можно будет найти рецепты?
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: вкусное домашнее блюдо
ну рецепты вкусных домашних блюд в интернете попробуйте посмотреть, где же еще?
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: вкусное домашнее блюдо
Вообще я вот сам не люблю готовить но иногда все же делаю это, готовлю вот по рецептам а все рецепты по вкусным блюдам беру на сайте - https://buljon.ru Мне вот очень нравится там предложенные варианты а что самое главное их там очень много
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: вкусное домашнее блюдо
А хочешь пиццу сделать дома лучше чем в пиццерии? Думаю да, многие мучаются, ничего не получается но секрета по сути никакого нет, все просто и понятно, рецепт теста на пиццу у Сергея Джуренко есть https://www.djurenko.com/cooking/picca/testo-dlya-piccy-2.html ну и гарантированно ты получаешь тесто минимум как в пиццерии, но у меня получалось по этому рецепту еще вкуснее делать
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: вкусное домашнее блюдо
У меня муж попросил недавно приготовить щи)А я не когда их не варила,поделитесь рецептами
- del31
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
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Re: вкусное домашнее блюдо
Рецептов много и они кардинально отличаются друг от друга,в интернете ищите с видео)
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: вкусное домашнее блюдо
Доброго времени суток! Когда-то с женой решили попробовать приготовить щи как раньше бабушки готовили, ну конечно все необходимое покупали в магазине, кстати квашеная капуста для щей тоже продается, но вкуснее своя на зиму заготовленная, как это делается можно почитать тут https://agronom.expert/posadka/ogorod/kapustnye/kapusta/kroshevo-iz-zelenyh-listev.html. Рецепт брали из интернета, получилось вкусно
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: вкусное домашнее блюдо
Нам с женой в прошлом году на зиму заготовить лечо из кабачков помог рецепт из статьи на сайте Клео. Вариантов много, у каждого свои вкусы, но нам больше сладкое лечо нравится. Вот ингредиенты:
- 2 кг кабачков;
- 5 плодов сладкого перца;
- 10 томатов;
- 8 луковиц;
- 350 мл томатной пасты;
- 180 г сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 1 стакан растительного масла;
- 1 ст. л. уксуса (9%);
- 1 л воды.
Попробуйте, у нас получилось вкусно!
- Komar
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Re: вкусное домашнее блюдо
Форумчане, а тут https://georgianfood.ru/menu/khinkali/ хинкали никто не пробовал заказывать?
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: вкусное домашнее блюдо
Dima писал(а):Хочу приготовить себе какое то вкусное домашнее блюдо, не подскажите где можно будет найти рецепты?
Ой, да, знакомо, самой иногда хочется чего-то вкусненького, люблю готовить и постоянно экспериментирую. Например, сегодня я готовила домашнюю колбасу в духовку, вкуснотища еще та Вот тут https://www.recept.ua/ua/recept/domasch ... v-duhovci/ можете посмотреть рецепт приготовления с пошаговой инструкцией, приготовить совсем несложно, колбаска получетмся очень вкусная, сочная и аппетитная.
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Liza
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 апр 2020, 04:16
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Сообщений: 11 • Страница 1 из 2 • 1, 2
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