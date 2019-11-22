Dalefu » 22 ноя 2019, 18:30

Candori писал(а): Я вот тоже уже давно мечтаю найти что-то подобное, но пока ничего не выходит

А что вообще в этом может быть сложного и что именно не получается? Может вы просто использовали какой-то неподходящий сорт, далеко ведь не всякий сорт одинаково подходит открытого грунта и теплицы - вот, если интересно, почитайте статью: https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/ovoshh ... plits.html про самый ранний сорт огурцов для теплицы. Там же сразу есть рекомендации по выращиванию, так что нужно будет просто четко следовать инструкциям и все будет хорошо.