Огурцы для посадки
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Огурцы для посадки
Кто может посоветовать какой-то новый современный сорт огурца, который будет давать хороший урожай?
- Arletremi
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Огурцы для посадки
Я вот тоже уже давно мечтаю найти что-то подобное, но пока ничего не выходит
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Candori
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Огурцы для посадки
Candori писал(а):Я вот тоже уже давно мечтаю найти что-то подобное, но пока ничего не выходит
А что вообще в этом может быть сложного и что именно не получается? Может вы просто использовали какой-то неподходящий сорт, далеко ведь не всякий сорт одинаково подходит открытого грунта и теплицы - вот, если интересно, почитайте статью: https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/ovoshh ... plits.html про самый ранний сорт огурцов для теплицы. Там же сразу есть рекомендации по выращиванию, так что нужно будет просто четко следовать инструкциям и все будет хорошо.
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Dalefu
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Огурцы для посадки
Я вот тоже думаю что-то посадить на даче, чтобы с пользой было!
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Огурцы для посадки
Да посадить можно много чего, лишь бы толк от этого был. У меня тоже мечта выращивать что-то полезное и редкое. Вот недавно узнал, что такое макадамии на сайте https://agronom.expert/posadka/sad/plodovye/kostochkovye/oreh/makadamiya.html. Оказывается, это самый дорогой орех в мире и как все орехи очень полезен для нашего организма. Я лично хочу попробовать, но здесь необходимо приложить массу усилий.
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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