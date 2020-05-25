Съедобные грибы

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Съедобные грибы

Новое сообщение Irishka » 25 май 2020, 18:50

Какие грибы вы любите? Что готовите из них?


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Re: Съедобные грибы

Новое сообщение Grebneva » 07 июн 2020, 11:28

Я очень люблю грибы, даже сложно сказать какие больше :D
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Re: Съедобные грибы

Новое сообщение Margaret » 07 июн 2020, 13:04

Я тоже люблю блюда из грибов. Недавно муж принес целую корзину, там и сморчки и сторчки https://o-prirode.ru/smorchki-i-storchki/ Приготовила - объедение! Делала так - сначала отварила их, 20 минут для этого достаточно. затем пожарила, и немного протушила в сметане. Вкуснятина! А блинчики с ними какие получаются! Настоящий деликатес. Советую тоже попробовать! :good:

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