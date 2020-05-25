Съедобные грибы
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Съедобные грибы
Какие грибы вы любите? Что готовите из них?
- Irishka
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 26 апр 2020, 17:58
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Re: Съедобные грибы
Я очень люблю грибы, даже сложно сказать какие больше
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Grebneva
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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Re: Съедобные грибы
Я тоже люблю блюда из грибов. Недавно муж принес целую корзину, там и сморчки и сторчки https://o-prirode.ru/smorchki-i-storchki/ Приготовила - объедение! Делала так - сначала отварила их, 20 минут для этого достаточно. затем пожарила, и немного протушила в сметане. Вкуснятина! А блинчики с ними какие получаются! Настоящий деликатес. Советую тоже попробовать!
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Margaret
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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