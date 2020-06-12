Выбор чая

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Выбор чая

Новое сообщение ЕвгенийБ » 12 июн 2020, 08:02

Слышал, что зеленый чай намного полезней черного, кто знает это правда?


ЕвгенийБ
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Re: Выбор чая

Новое сообщение Filipov Valeriy » 12 июн 2020, 09:22

Все чаи полезные по своему, это также зависит от его сбора и обработки. В зеленом чае больше теина, который хорошо бодрит, даже дольше чем кофе, а также если его правильно настоять, может и успокаивать. Я давно уже перешел на весовой китайский, покупаю в этом интернет-магазине Чайная мастерская . Мне нравиться их ассортимент, беру черный и зеленый, только пью в разное время дня. Доставку магазин осуществляет компаниями СДЭК, PickPoint, OnTime или Почтой России.
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Filipov Valeriy
Читатель
 
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Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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