Выбор чая
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Выбор чая
Слышал, что зеленый чай намного полезней черного, кто знает это правда?
- ЕвгенийБ
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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Re: Выбор чая
Все чаи полезные по своему, это также зависит от его сбора и обработки. В зеленом чае больше теина, который хорошо бодрит, даже дольше чем кофе, а также если его правильно настоять, может и успокаивать. Я давно уже перешел на весовой китайский, покупаю в этом интернет-магазине Чайная мастерская . Мне нравиться их ассортимент, беру черный и зеленый, только пью в разное время дня. Доставку магазин осуществляет компаниями СДЭК, PickPoint, OnTime или Почтой России.
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Filipov Valeriy
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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