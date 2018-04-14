Получение гражданства для беременных

Гражданство, ПМЖ, ВМЖ, Консультации

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Получение гражданства для беременных

Новое сообщение Джульета » 14 апр 2018, 11:36

Я на 6 месяце беременности и являюсь гражданкой Республики Узбекистан а хотелось бы сделать гражданство РФ чтоб жить здесь жылья у меня здесь нету но летом хотим с мужем покупать домик в деревне. Муж тоже является гражданином Узбекистана. Могу ли я родить в РФ и повлияет ли это на получение РФ???


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Re: Получение гражданства для беременных

Новое сообщение JardY » 14 апр 2018, 11:47

Можете родить, на гражданство не повлияет! Жилье не является основанием для приобретения гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. купите "домик в деревне"))) в каком нибудь регионе который участвует в программе "Соотечественники" и там же можете подать заявление на разрешение на временное проживание и получить статус "соотечественника" после чего сдаете документы на гражданство в упрощенном порядке по программе.
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Re: Получение гражданства для беременных

Новое сообщение Лолита » 14 апр 2018, 16:56

Джульета писал(а):Я на 6 месяце беременности и являюсь гражданкой Республики Узбекистан а хотелось бы сделать гражданство РФ чтоб жить здесь жылья у меня здесь нету но летом хотим с мужем покупать домик в деревне. Муж тоже является гражданином Узбекистана. Могу ли я родить в РФ и повлияет ли это на получение РФ???

Сложная ситуация, но скорее всего вам нужна консультация специалистов в этой области.

В любом случае не думаю что вы сами справитесь с оформлением, по этому вам лучше всего обратится для таких целей к хорошим специалистам своего дела. Собственно вот тут https://www.pro-zagranpasport.ru/pomosh ... va-RF.html есть предложения на такой вид услуги, вот они вашу ситуацию разберут и дадут вам советы как лучше.

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Re: Получение гражданства для беременных

Новое сообщение Miklakova » 25 окт 2018, 19:26

наверное, в специализированной клинике помочь могут или УФМС
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Re: Получение гражданства для беременных

Новое сообщение ymka » 31 окт 2018, 13:54

Получение гражданства РФ занимает длительное время, мне например с женой не хотелось сидеть часами в кабинетах, я обратился сюда https://pravo29.ru/uslugi/migratsionnoe-pravo/pomocsh-v-poluchenii-grazhdanstva/ и с помощью юриста получение гражданства растянулось всего на один месяц.
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Re: Получение гражданства для беременных

Новое сообщение Суворова » 05 дек 2018, 20:59

Что не вопрос, так то гражданство по беременности. Странно сейчас всё, но такая тенденция реально есть:мне акушер недавно на приёме https://otzivi-o-akusherah.ru/priem-aku ... ologa.html рассказала, что её пациентки ка одна рвутся рожать за рубеж, только лишь бы дитя имель в паспорте штамп - "Рождённый в США, Германии, Великобритании и т.д."
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Re: Получение гражданства для беременных

Новое сообщение Miklakova » 01 янв 2019, 15:03

Нужно к врачам идти, которые занимаются ведением беременности vedeniye-beremennost.ru и решением данных вопросов. Скорее всего, перспективнее в частную клинику обращаться, там знают все юридические тонкости лучше, чем в ЖК.
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Re: Получение гражданства для беременных

Новое сообщение Viksa » 30 ноя 2020, 13:45

Жилье не является основанием для приобретения гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. купите "домик в деревне"
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