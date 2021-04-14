Гражданство Румынии по репатриации

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Гражданство Румынии по репатриации

Новое сообщение АртемKolls » 14 апр 2021, 22:29

Я недавно узнала, что можно получить гражданство Румынии по репатриации. Что нужно для этого? Кто нибудь имеет опыт в его получении?


АртемKolls
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 15:02
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