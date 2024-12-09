Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.
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Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.
Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи. Подскажите, где можно заказать такие, чтобы выдерживали все мое барахло?
- Harlitood
- Писатель
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- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.
Дело несложное, если все расчеты сделаны. Главное, чтобы конструкция выдерживала то, что ты на нее свалишь, а не рухнула через неделю.
- ВиллиВОнка
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.
Открывали склад, нужно было оборудовать его стеллажами. На https://kg123.ru нашёл отличное решение. Заказали проект, ребята всё спроектировали и установили под наши нужды. Конструкция прочная, выдерживает большие нагрузки. Получили идеальный порядок на складе!
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.
Ну а приблизительно какой вес будет то?
- Valeriy12
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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