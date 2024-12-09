Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.

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Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.

Новое сообщение Harlitood » 09 дек 2024, 09:49

Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи. Подскажите, где можно заказать такие, чтобы выдерживали все мое барахло?


Harlitood
Писатель
 
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.

Новое сообщение ВиллиВОнка » 09 дек 2024, 12:21

Дело несложное, если все расчеты сделаны. Главное, чтобы конструкция выдерживала то, что ты на нее свалишь, а не рухнула через неделю.
ВиллиВОнка
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Сообщения: 192
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Re: Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.

Новое сообщение Axilless » 09 дек 2024, 21:32

Открывали склад, нужно было оборудовать его стеллажами. На https://kg123.ru нашёл отличное решение. Заказали проект, ребята всё спроектировали и установили под наши нужды. Конструкция прочная, выдерживает большие нагрузки. Получили идеальный порядок на складе!
Axilless
Фанат
 
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Хочу навести порядок в гараже и сделать нормальные стеллажи.

Новое сообщение Valeriy12 » 22 янв 2025, 20:11

Ну а приблизительно какой вес будет то?
Valeriy12
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Сообщения: 51
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