cossotectsuvwyi95 » 11 дек 2024, 17:56

Блок-контейнеры имеют огромное количество различных применений. Одним из которых являются контейнеры, которые позволяют нам в самые короткие сроки создать современную и мобильную точку продаж – торговый павильон например. Также они могут отлично служить как бытовки и вагончики для строителей. Однако надо помнить, что чем больше имеется застекленных поверхностей, тем хуже параметры изоляции нашего павильона. Это очень важно не только зимой и осенью, когда на улице низкие температуры, но и из-за проблемы чрезмерного нагрева контейнера летом. Небольшое здание с большим количеством остекления может немного напоминать теплицу, поэтому не стоит преувеличивать с количеством витрин, ограничиваясь, например, только одной остекленной передней стеной.

Некоторые производители дают возможность выбрать контейнер с размерами, который отличается от стандартных. Если у нас ограниченный бюджет и вы хотите уместить все в один блок-контейнер, небольшое увеличение его габаритов может оказаться очень выгодным с точки зрения эргономики. Стандартная, небольшая ширина в 2,4 метра не дает нам многих возможностей по обустройству внутреннего пространства. Расширение до 3 метров дает вам значительно больше возможностей для выбора. Из-за сложностей с транспортировкой практически невозможно найти отдельные контейнеры шириной более 3 метров и длиной более 12 метров.

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