Какую лучше всего купить входную дверь?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Какую лучше всего купить входную дверь?
Делаем ремонт в квартире и надо поменять входную дверь , какую лучше всего купить и где?
- zamlina
- Писатель
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
-
Re: Какую лучше всего купить входную дверь?
сейчас стеклянные межкомнатные двери в тренде , к ним присмотритесь
- hurteseg
- Фанат
-
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
-
Re: Какую лучше всего купить входную дверь?
Нам тоже надо было поменять входную дверь и мы нашли в интернете магазин дверей https://www.mk-doors.ru/dveri/vhodnye-dveri/ где большой выбор качественных и прочных входных дверей , покупкой двери мы остались довольны .
- beml
- Фанат
-
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
-
Re: Какую лучше всего купить входную дверь?
Здравствуйте! Двери из массива будут долговечными и солидно выглядят, но также важно сразу обратить внимание на доводчики дверные от производителя вот здесь https://www.g-u.ru/products/door_techno ... r_closers/ мы именно здесь и покупали, на них усилие и скорость закрывания задаются индивидуально для дверей различной ширины и массы, что очень удобно
- Vanya_vanya
- Писатель
-
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
-
Re: Какую лучше всего купить входную дверь?
А межкомнатные там есть? Мне межкомнатные двери нужны хорошие
- apsit
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 фев 2025, 20:08
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28