Какую лучше всего купить входную дверь?

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Какую лучше всего купить входную дверь?

Новое сообщение zamlina » 12 дек 2024, 22:04

Делаем ремонт в квартире и надо поменять входную дверь , какую лучше всего купить и где?


zamlina
Писатель
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: Какую лучше всего купить входную дверь?

Новое сообщение hurteseg » 13 дек 2024, 00:10

сейчас стеклянные межкомнатные двери в тренде , к ним присмотритесь
hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: Какую лучше всего купить входную дверь?

Новое сообщение beml » 13 дек 2024, 14:48

Нам тоже надо было поменять входную дверь и мы нашли в интернете магазин дверей https://www.mk-doors.ru/dveri/vhodnye-dveri/ где большой выбор качественных и прочных входных дверей , покупкой двери мы остались довольны .
beml
Фанат
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Какую лучше всего купить входную дверь?

Новое сообщение Vanya_vanya » 21 дек 2024, 19:50

Здравствуйте! Двери из массива будут долговечными и солидно выглядят, но также важно сразу обратить внимание на доводчики дверные от производителя вот здесь https://www.g-u.ru/products/door_techno ... r_closers/ мы именно здесь и покупали, на них усилие и скор­ость закрывания задаются индив­идуально для дверей различной ширины и массы, что очень удобно
Vanya_vanya
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Какую лучше всего купить входную дверь?

Новое сообщение apsit » 28 фев 2025, 20:32

А межкомнатные там есть? Мне межкомнатные двери нужны хорошие
apsit
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2025, 20:08
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