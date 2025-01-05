Решил заменить окна, нравится профиль Мелке.
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Решил заменить окна, нравится профиль Мелке.
Решил заменить окна, нравится профиль Мелке. Кто профессионально устанавливает такие окна, чтобы зимой было тепло и уютно?
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Решил заменить окна, нравится профиль Мелке.
Важен профиль и качество установки. Плохая установка сведет на нет даже хорошие окна.
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Решил заменить окна, нравится профиль Мелке.
Решили поменять окна в квартире, чтобы тепло не терять зимой. Обратились к специалистам из melkeokna.pro ( Окна Мелке Липецк ). Заказ выполнили быстро: сняли старые, поставили новые. Теперь в доме тихо и уютно, а счета за отопление стали меньше.
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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