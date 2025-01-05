Karoline » 06 янв 2025, 15:59

Решили поменять окна в квартире, чтобы тепло не терять зимой. Обратились к специалистам из melkeokna.pro ( Окна Мелке Липецк ). Заказ выполнили быстро: сняли старые, поставили новые. Теперь в доме тихо и уютно, а счета за отопление стали меньше.