Решил заменить окна, нравится профиль Мелке.

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Решил заменить окна, нравится профиль Мелке.

Новое сообщение Dima » 05 янв 2025, 18:58

Решил заменить окна, нравится профиль Мелке. Кто профессионально устанавливает такие окна, чтобы зимой было тепло и уютно?


Dima
Писатель
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Решил заменить окна, нравится профиль Мелке.

Новое сообщение Laiving » 05 янв 2025, 23:32

Важен профиль и качество установки. Плохая установка сведет на нет даже хорошие окна.
Laiving
Фанат
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Решил заменить окна, нравится профиль Мелке.

Новое сообщение Karoline » 06 янв 2025, 15:59

Решили поменять окна в квартире, чтобы тепло не терять зимой. Обратились к специалистам из melkeokna.pro ( Окна Мелке Липецк ). Заказ выполнили быстро: сняли старые, поставили новые. Теперь в доме тихо и уютно, а счета за отопление стали меньше.
Karoline
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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