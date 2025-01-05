Для стройки нужна прочная ламинированная фанера

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Для стройки нужна прочная ламинированная фанера

Новое сообщение Gendalf » 05 янв 2025, 21:42

Для стройки нужна прочная ламинированная фанера. Подскажите место, где можно взять качественный материал без переплат.


Gendalf
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Re: Для стройки нужна прочная ламинированная фанера

Новое сообщение Karoline » 06 янв 2025, 00:06

Берите влагостойкую и проверяйте качество покрытия. Дешевая на вид одинаковая, но быстро рассыпается.
Karoline
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Re: Для стройки нужна прочная ламинированная фанера

Новое сообщение Osvald » 07 янв 2025, 12:46

На даче планировали делать мебель, искали качественный материал. Обратились на https://stroycap.com/product/laminirova ... a-fanera-/ . Выбрали прочную фанеру, доставили быстро, а качество просто на высоте. Работать одно удовольствие!
Osvald
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