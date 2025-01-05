Для стройки нужна прочная ламинированная фанера
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Для стройки нужна прочная ламинированная фанера
Для стройки нужна прочная ламинированная фанера. Подскажите место, где можно взять качественный материал без переплат.
- Gendalf
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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Re: Для стройки нужна прочная ламинированная фанера
Берите влагостойкую и проверяйте качество покрытия. Дешевая на вид одинаковая, но быстро рассыпается.
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Для стройки нужна прочная ламинированная фанера
На даче планировали делать мебель, искали качественный материал. Обратились на https://stroycap.com/product/laminirova ... a-fanera-/ . Выбрали прочную фанеру, доставили быстро, а качество просто на высоте. Работать одно удовольствие!
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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