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Внутрипольные конвекторы отопления cossotectsuvwyi95 » 06 янв 2025, 23:36 Проверенным и эффективным решением отопления с высокими декоративными показателями являются канальные внутрипольные конвекторы, спрятанного под полом. На его поверхности имеется лишь декоративная решетка для выхода нагретого воздуха. Это способ «отопления без радиаторов». Напольная решетка из дерева под паркет остается неотъемлемой частью поверхности. Про внутрипольные конвекторы КЗТО Бриз подробнее здесь https://pashasevkav.getbb.ru/viewtopic.php?f=37&t=11006



cossotectsuvwyi95 Знаток Сообщения: 372 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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