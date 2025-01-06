Внутрипольные конвекторы отопления
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Внутрипольные конвекторы отопления
Проверенным и эффективным решением отопления с высокими декоративными показателями являются канальные внутрипольные конвекторы, спрятанного под полом. На его поверхности имеется лишь декоративная решетка для выхода нагретого воздуха. Это способ «отопления без радиаторов». Напольная решетка из дерева под паркет остается неотъемлемой частью поверхности. Про внутрипольные конвекторы КЗТО Бриз подробнее здесь https://pashasevkav.getbb.ru/viewtopic.php?f=37&t=11006
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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