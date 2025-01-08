Нужно поменять окна в квартире. Кто поставляет пластиковые окна?

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Нужно поменять окна в квартире. Кто поставляет пластиковые окна?

Новое сообщение Osvald » 08 янв 2025, 19:35

Нужно поменять окна в квартире. Кто поставляет пластиковые окна напрямую от производителя и с хорошей гарантией?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Нужно поменять окна в квартире. Кто поставляет пластиковые окна?

Новое сообщение JamesReus » 08 янв 2025, 21:22

Ставил себе – окна нормальные, но монтажники чуть всё не испортили. Всегда уточняйте, что входит в установку, чтобы не доклеивать или донастраивать самому.
JamesReus
Писатель
 
Сообщения: 65
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