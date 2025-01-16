Ищу композитора или студию, где могут написать песню на заказ.
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Ищу композитора или студию, где могут написать песню на заказ.
Ищу композитора или студию, где могут написать песню на заказ. Хочу, чтобы всё было душевно и с учётом моих пожеланий.
- Gendalf
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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Re: Ищу композитора или студию, где могут написать песню на заказ.
Если хотите качественно, выбирайте с хорошими примерами работ.
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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