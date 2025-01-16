Ищу композитора или студию, где могут написать песню на заказ.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Ищу композитора или студию, где могут написать песню на заказ.

Новое сообщение Gendalf » 16 янв 2025, 23:45

Ищу композитора или студию, где могут написать песню на заказ. Хочу, чтобы всё было душевно и с учётом моих пожеланий.


Gendalf
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
Вернуться к началу

Re: Ищу композитора или студию, где могут написать песню на заказ.

Новое сообщение Karoline » 17 янв 2025, 04:23

Если хотите качественно, выбирайте с хорошими примерами работ.
Karoline
Писатель
 
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group