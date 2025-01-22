Хотим преобразить стены с помощью декоративной штукатурки

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Хотим преобразить стены с помощью декоративной штукатурки

Новое сообщение Paris » 22 янв 2025, 18:14

Хотим преобразить стены с помощью декоративной штукатурки, но нужна качественная работа. Кто может порекомендовать мастеров?


Paris
Фанат
 
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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