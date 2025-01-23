Какие купить офисные перегородки?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Какие купить офисные перегородки?

Новое сообщение beml » 23 янв 2025, 08:46

Доделываем ремонт в офисе и надо приобрести перегородки , какие лучше всего покупать?


beml
Фанат
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
Вернуться к началу

Re: Какие купить офисные перегородки?

Новое сообщение gaps » 23 янв 2025, 09:30

у нас в офисе пластиковые перегородки не плохие
gaps
Фанат
 
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: vane4ka и гости: 10

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group