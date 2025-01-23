cossotectsuvwyi95 » 23 янв 2025, 14:58

Алушта — курортный город в Крыму. Город располагается на берегу Черного моря, находится на трассе Симферополь — Ялта.

Алушта расположена в долине рек Улу-Узень и Демерджи, в окружении прекрасных гор с вершинами Чатырда и Демерджа. Самое первое упоминание об Алуште относится к VI веку. Город принадлежал Византии и назывался Алустон. С XIII века Алушта находилась в руках татар, генуэзцев, турок и, наконец, русских. В центре города сохранились фрагменты бывшей византийской крепости VI века нашей эры оборонительная башня и фрагменты стен. Алушта – это важнейший туристический центр со огромным количеством курортов и санаториев. В Алуште лечат заболевания органов дыхания, кровообращения и нервной системы.

La Vita — это поселок с итальянским характером, который отражен в средиземноморской архитектуре, развитой культуре и уникальной природной. La Vita Алушта коттеджный поселок - Это готовые таунхаусы с ремонтом, патио и видами на Черное море, горные вершины и виноградники. 200 метров до Черного моря, сдача в 3 квартале 2025 года. Купить дом в КП Ла Вита Алушта подробнее здесь https://la-vita-alushta.ru/