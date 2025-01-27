Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт
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Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт
Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт. Кто в курсе, где найти профессионалов в Питере с интересными проектами?
- Kraisler
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Re: Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт
Делали дизайн для участка — вроде всё красиво на бумаге, но в реальности пришлось многое переделывать. Лучше не бояться спорить с дизайнером, а то потом самому разгребать.
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт
Решили преобразить дачный участок, но идей не было. Нашли профессионалов на pikhta.ru их номер +78129234010 . Они предложили проект, включающий альпийские горки и искусственный пруд. Всё сделали быстро, красиво и надёжно. Теперь это место, где хочется проводить каждую свободную минуту.
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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