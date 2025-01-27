Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт

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Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт

Новое сообщение Kraisler » 27 янв 2025, 04:40

Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт. Кто в курсе, где найти профессионалов в Питере с интересными проектами?


Kraisler
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Re: Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт

Новое сообщение stepanben » 27 янв 2025, 07:33

Делали дизайн для участка — вроде всё красиво на бумаге, но в реальности пришлось многое переделывать. Лучше не бояться спорить с дизайнером, а то потом самому разгребать.
stepanben
Писатель
 
Сообщения: 81
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Re: Решил благоустроить дачу, хочу сделать стильный ландшафт

Новое сообщение Dima » 27 янв 2025, 23:59

Решили преобразить дачный участок, но идей не было. Нашли профессионалов на pikhta.ru их номер +78129234010 . Они предложили проект, включающий альпийские горки и искусственный пруд. Всё сделали быстро, красиво и надёжно. Теперь это место, где хочется проводить каждую свободную минуту.
Dima
Писатель
 
Сообщения: 85
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