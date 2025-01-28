JamesReus » 28 янв 2025, 13:18

Живу в старом доме, окна уже не спасают от холода и шума. Хочу заменить холодное остекление на что-то более современное, но не знаю, куда обратиться. Может, подскажете, где в Питере делают такие работы качественно и без лишних переплат?