Хочу заменить холодное остекление на что-то более современное

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Хочу заменить холодное остекление на что-то более современное

Новое сообщение JamesReus » 28 янв 2025, 13:18

Живу в старом доме, окна уже не спасают от холода и шума. Хочу заменить холодное остекление на что-то более современное, но не знаю, куда обратиться. Может, подскажете, где в Питере делают такие работы качественно и без лишних переплат?


JamesReus
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