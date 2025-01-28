Хочу заменить холодное остекление на что-то более современное
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Хочу заменить холодное остекление на что-то более современное
Живу в старом доме, окна уже не спасают от холода и шума. Хочу заменить холодное остекление на что-то более современное, но не знаю, куда обратиться. Может, подскажете, где в Питере делают такие работы качественно и без лишних переплат?
- JamesReus
- Писатель
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- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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