Покупка новой квартиры часто продиктована желанием иметь совершенно новое помещение для индивидуального обустройства, в новом жилом комплексе, в хорошем месте, с современной и развитой инфраструктурой и собственными парковочными местами. Сегодня важно, чтобы от места проживания можно было легко добраться до центра или других важных районов города, а самые необходимые магазины и точки обслуживания находились близко.
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