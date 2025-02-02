В каких магазинах есть мини ПК с хорошей скидкой?

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В каких магазинах есть мини ПК с хорошей скидкой?

Новое сообщение Amigos » 02 фев 2025, 22:50

В каких магазинах есть мини ПК с хорошей скидкой?


Amigos
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Re: В каких магазинах есть мини ПК с хорошей скидкой?

Новое сообщение Lerafina » 02 фев 2025, 23:41

Если хотите купить мини ПК по хорошей цене, обратите внимание на https://tradeit.kz/katalog/kompyutery-i ... i/mini-pk/. Там часто бывают скидки, а выбор моделей большой. Я приобрел там себе ПК и был приятно удивлен ценой!
Lerafina
Читатель
 
Сообщения: 39
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