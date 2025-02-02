Где купить IP видеорегистратор с поддержкой облачного хранения?

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Где купить IP видеорегистратор с поддержкой облачного хранения?

Новое сообщение Amigos » 02 фев 2025, 23:05

Где купить IP видеорегистратор с поддержкой облачного хранения?


Amigos
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Re: Где купить IP видеорегистратор с поддержкой облачного хранения?

Новое сообщение Lerafina » 02 фев 2025, 23:23

Нужен был видеорегистратор сетевой с облачным хранилищем, купил в https://pulsar.kz/catalog/videoregistratory-1/. Очень удобно – можно просматривать записи через интернет. Работает стабильно, никаких сбоев. Цена адекватная, доставка быстрая. Советую.
Lerafina
Читатель
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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