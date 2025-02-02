Где купить IP видеорегистратор с поддержкой облачного хранения?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где купить IP видеорегистратор с поддержкой облачного хранения?
Где купить IP видеорегистратор с поддержкой облачного хранения?
- Amigos
- Читатель
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
-
Re: Где купить IP видеорегистратор с поддержкой облачного хранения?
Нужен был видеорегистратор сетевой с облачным хранилищем, купил в https://pulsar.kz/catalog/videoregistratory-1/. Очень удобно – можно просматривать записи через интернет. Работает стабильно, никаких сбоев. Цена адекватная, доставка быстрая. Советую.
- Lerafina
- Читатель
-
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5