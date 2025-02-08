Не знаю как купить квартиру в Пхукет
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Не знаю как купить квартиру в Пхукет
Подскажите мне, где лучше было бы купить квартиру в Пхукет? Который день интересуюсь этим вопросом, но пока что его так и не решила. Как мне быть?
- polinalaxt1
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 00:32
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Re: Не знаю как купить квартиру в Пхукет
Да тут особо и думать нечего, ведь если вы ищите где купить квартиру в Пхукет https://phuketsilkproperties.com/ru/apartments/, тогда вам стоит посетить эту страницу сайта. Как вы видите, в Phuket Silk Properties выбор недвижимости просто огромный, к тому же тут удобная оплата, скидки. По ценам у них - так же доступно! На сайте можно в деталях ознакомится с любой недвижимостью.
- sergey1819
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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