Для стройки нужен качественный материал для крыши

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Для стройки нужен качественный материал для крыши

Новое сообщение Laiving » 09 фев 2025, 15:35

Для стройки нужен качественный материал для крыши, важно, чтобы прослужил долго. Где взять хорошую металлочерепицу?


Laiving
Фанат
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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