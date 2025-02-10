Частные учебные заведения на Борщаговке – кто что порекомендует?
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Частные учебные заведения на Борщаговке – кто что порекомендует?
Здравствуйте! Планируем отдать ребенка в частную школу, рассматриваем учебные заведения на Борщаговке. Хотелось бы услышать мнения родителей: какие школы действительно качественные?
- OlegMakarov
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 фев 2025, 21:28
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