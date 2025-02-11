Художественное литье

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Художественное литье

Новое сообщение serega2510 » 11 фев 2025, 17:28

Ребята, вы не в курсе, какие услуги предоставляются при заказе художественного литья? Какая стоимость заказа художественного литья и как она формируется? Вообще, мне нужно заказать ограждения, нужно их много. Кто может выполнить такой заказ?


serega2510
Писатель
 
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Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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