OlegMakarov » 11 фев 2025, 18:28

Делаю ремонт и ищу интернет-магазин, где можно купить декоративную штукатурку по адекватной цене. В офлайн-магазинах дорого, а в интернете много непонятных вариантов. Подскажите, где заказывать выгоднее всего?