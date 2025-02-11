Где купить декоративную штукатурку онлайн без переплат?

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Где купить декоративную штукатурку онлайн без переплат?

Новое сообщение OlegMakarov » 11 фев 2025, 18:28

Делаю ремонт и ищу интернет-магазин, где можно купить декоративную штукатурку по адекватной цене. В офлайн-магазинах дорого, а в интернете много непонятных вариантов. Подскажите, где заказывать выгоднее всего?


OlegMakarov
 
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Зарегистрирован: 05 фев 2025, 21:28
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