OlegMakarov » 14 фев 2025, 18:10

Всем добрый день! Хочу выбрать курс по веб-дизайну, но боюсь наткнуться на «пустышку». Подскажите, какие школы реально дают знания и помогают освоить профессию? Буду благодарен за советы!