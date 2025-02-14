Лучшие онлайн-курсы веб-дизайна: где реально учат?
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Лучшие онлайн-курсы веб-дизайна: где реально учат?
Всем добрый день! Хочу выбрать курс по веб-дизайну, но боюсь наткнуться на «пустышку». Подскажите, какие школы реально дают знания и помогают освоить профессию? Буду благодарен за советы!
- OlegMakarov
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 фев 2025, 21:28
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