Лучшие онлайн-курсы веб-дизайна: где реально учат?

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Лучшие онлайн-курсы веб-дизайна: где реально учат?

Новое сообщение OlegMakarov » 14 фев 2025, 18:10

Всем добрый день! Хочу выбрать курс по веб-дизайну, но боюсь наткнуться на «пустышку». Подскажите, какие школы реально дают знания и помогают освоить профессию? Буду благодарен за советы!


OlegMakarov
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