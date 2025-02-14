Где заказать сладкий кейтеринг?
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Где заказать сладкий кейтеринг?
Ищу кейтеринг, который специализируется на десертах – нужен красивый и вкусный сладкий стол для мероприятия. Интересуют капкейки, макаруны, эклеры и другие изысканные угощения. Кто может посоветовать хорошего поставщика?
- OlegMakarov
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 фев 2025, 21:28
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