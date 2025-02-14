OlegMakarov » 14 фев 2025, 18:30

Ищу кейтеринг, который специализируется на десертах – нужен красивый и вкусный сладкий стол для мероприятия. Интересуют капкейки, макаруны, эклеры и другие изысканные угощения. Кто может посоветовать хорошего поставщика?