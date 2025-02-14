Где заказать сладкий кейтеринг?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где заказать сладкий кейтеринг?

Новое сообщение OlegMakarov » 14 фев 2025, 18:30

Ищу кейтеринг, который специализируется на десертах – нужен красивый и вкусный сладкий стол для мероприятия. Интересуют капкейки, макаруны, эклеры и другие изысканные угощения. Кто может посоветовать хорошего поставщика?


OlegMakarov
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 фев 2025, 21:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: OlegMakarov и гости: 10

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group