Сколько стоит смеситель с гигиеническим душем?

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Сколько стоит смеситель с гигиеническим душем?

Новое сообщение polinalaxt1 » 15 фев 2025, 23:12

Сколько стоит смеситель с гигиеническим душем? Не первый день интересуюсь вопросом, но пока что его так и не решила. Как мне быть в этой ситуации? Заранее спасибо за помощь.


polinalaxt1
 
Сообщения: 4
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Re: Сколько стоит смеситель с гигиеническим душем?

Новое сообщение sergey1819 » 15 фев 2025, 23:27

Не знаю как там кто, но когда мы искали, где указана цена смесителя с гигиеническим душем https://ampm-store.ru/smesiteli-s-gigie ... im-dushem/ в Мск, нам посоветовали интернет-магазин АМ.РМ. Они предлагают большой выбор товара, доступные цены и настоящее качество. К каждому товару есть фото, подробное описание и стоимость. А еще здесь часто бывают скидки.
sergey1819
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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