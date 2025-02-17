Онлайн-курсы программирования для школьника – какие выбрать?

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Онлайн-курсы программирования для школьника – какие выбрать?

Новое сообщение OlegMakarov » 17 фев 2025, 13:54

Всем добрый день! Хочу записать ребенка на онлайн-курсы по программированию. Есть ли платформы, которые реально обучают, а не просто дают базу? Может, кто-то уже проходил и может посоветовать проверенные варианты?


OlegMakarov
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