OlegMakarov » 17 фев 2025, 13:54

Всем добрый день! Хочу записать ребенка на онлайн-курсы по программированию. Есть ли платформы, которые реально обучают, а не просто дают базу? Может, кто-то уже проходил и может посоветовать проверенные варианты?