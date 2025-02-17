посоветуйте надежных застройщиков в Москве
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посоветуйте надежных застройщиков в Москве
посоветуйте надежных застройщиков в Москве, выбираем квартиру в новостройках
- aliss
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 31 янв 2023, 15:30
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Re: посоветуйте надежных застройщиков в Москве
Тоже планируем покупку квартиры. Видел множество положительных отзывов про https://granelle.ru/, так что думаю остановить выбор на этом застройщике. Дома построены по новым технологиям, из качественных материалов, все покупатели довольны, выбор ЖК у этого застройщика большой, цены доступные.
- nafikom
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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