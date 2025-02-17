посоветуйте надежных застройщиков в Москве

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

посоветуйте надежных застройщиков в Москве

Новое сообщение aliss » 17 фев 2025, 18:04

посоветуйте надежных застройщиков в Москве, выбираем квартиру в новостройках


aliss
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 31 янв 2023, 15:30
Вернуться к началу

Re: посоветуйте надежных застройщиков в Москве

Новое сообщение nafikom » 17 фев 2025, 19:29

Тоже планируем покупку квартиры. Видел множество положительных отзывов про https://granelle.ru/, так что думаю остановить выбор на этом застройщике. Дома построены по новым технологиям, из качественных материалов, все покупатели довольны, выбор ЖК у этого застройщика большой, цены доступные.
nafikom
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group