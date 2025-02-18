Где лучше заказать комплект солнечной электростанции?

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Где лучше заказать комплект солнечной электростанции?

Новое сообщение OlegMakarov » 18 фев 2025, 12:57

Планирую установить солнечную электростанцию и ищу магазин, где можно купить полный комплект – панели, инвертор, контроллер и аккумуляторы. Интересует качество, гарантия и возможность консультации. Жду советов!


OlegMakarov
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