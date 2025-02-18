Где лучше заказать комплект солнечной электростанции?
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Где лучше заказать комплект солнечной электростанции?
Планирую установить солнечную электростанцию и ищу магазин, где можно купить полный комплект – панели, инвертор, контроллер и аккумуляторы. Интересует качество, гарантия и возможность консультации. Жду советов!
- OlegMakarov
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 05 фев 2025, 21:28
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