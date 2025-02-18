В каком магазине можно купить качественный линолеум?

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В каком магазине можно купить качественный линолеум?

Новое сообщение Kraisler » 18 фев 2025, 22:57

Решил обновить покрытие в квартире, но глаза разбегаются от выбора. Где можно купить качественный линолеум, чтобы и прослужил долго, и выглядел достойно?


Kraisler
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