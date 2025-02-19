Какие розетки и выключатели выбрать?

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Какие розетки и выключатели выбрать?

Новое сообщение Harlitood » 19 фев 2025, 18:16

Делаю ремонт и хочу, чтобы электрика не только работала, но и выглядела стильно. Какие бренды надёжные?


Harlitood
Фанат
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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