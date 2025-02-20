Натяжные потолки: как часто нужно сервисное обслуживание?

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Натяжные потолки: как часто нужно сервисное обслуживание?

Новое сообщение Kanniga » 20 фев 2025, 17:01

Хочется, чтобы потолки прослужили долго, но не знаю, нужно ли за ними ухаживать. Что советуют специалисты?


Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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