Натяжные потолки: как часто нужно сервисное обслуживание?
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Натяжные потолки: как часто нужно сервисное обслуживание?
Хочется, чтобы потолки прослужили долго, но не знаю, нужно ли за ними ухаживать. Что советуют специалисты?
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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