Горелка для котла

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Горелка для котла

Новое сообщение Valeriy12 » 20 фев 2025, 21:13

У нас нет на текущий момент возможности использовать газовый котел, поэтому думаем поставить мазутную горелку. Насколько она будет лучше или хуже традиционной?


Valeriy12
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Сообщения: 59
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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