Горелка для котла
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Горелка для котла
У нас нет на текущий момент возможности использовать газовый котел, поэтому думаем поставить мазутную горелку. Насколько она будет лучше или хуже традиционной?
- Valeriy12
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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